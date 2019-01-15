إنشاء وصيانة 13 مبنى حكومياً في أبوظبي بـ55 مليوناً

المصدر: دبي ـــــ أحمد يحيى

تباشر وزارة تطوير البنية التحتية إنشاء وصيانة 13 مشروعاً لعدد من المباني الحكومية في أبوظبي، والمناطق المحيطة بها، بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون درهم.

ومن المتوقع إنجازها خلال العام الجاري 2019، وتشمل مباني لوزارتي العدل والتغير المناخي والبيئة، ومبنيين للشؤون الاجتماعية، والمجلس الوطني للإعلام، والمحكمة الاتحادية العليا، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و3 مبان حكومية بمنطقة الغويفات، فضلاً عن المركز الثقافي بمدينة زايد، ومبنى الإرشاد الزراعي بـليوا.

الوطني للإعلام

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات إنجاز المبنى الوطني للإعلام الذي يعد من المشاريع المهمة لدى الوزارة، حيث بلغت نسبة إنجازه 45 بالمئة، فيما بلغت التكلفة التقديرية 24.7 مليوناً، ومن المتوقع تسليم المشروع خلال الربع الأول من 2020.

ويتكون المشروع من 7 طوابق على مساحة كلية تبلغ 6500 متر مربع، تشمل طابقاً سفلياً بمساحة 1214 متراً مربعاً يحتوي على مواقف سيارات وخزان للمياه ومخازن وغرفة صيانة، فيما يبلغ مساحة الطابق الأرضي 1130 متراً الذي يشمل مركز خدمة المتعاملين والبهو الرئيسي وقاعة متعددة الاستخدامات ومسرحاً يتسع لـ100 شخص ومركز معلومات.

فيما يتكون الطابق الأول الذي تبلغ مساحته 960 متراً على مكتبين للمديرين التنفيذيين، وثلاثة مكاتب لرؤساء الأقسام ومكتب للشركات الاستشارية، إضافة إلى منطقة مخصصة للموظفين تتسع لـ36 موظفاً، وغرفة اجتماعات، ويضم الطابق الثاني مكتبين للمديرين التنفيذيين، ومنطقة مخصصة للموظفين تتسع لـ36 موظفاً، وأخرى تتسع 28 موظفاً.

وغرفة اجتماعات، ومصلى للرجال والنساء، فيما يحتوي الطابق الثالث على مكتبين للمديرين التنفيذيين، و6 مكاتب لرؤساء الأقسام، ومنطقة مخصصة للموظفين تتسع لـ36 موظفاً، وغرفة اجتماعات ومخازن للملفات، ويضم الطابق الرابع مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومكتب المدير العام وآخر للمدير التنفيذي، وقاعة اجتماعات رئيسية تتسع لـ40 شخصاً، وثلاث غرف اجتماعات، فيما يحتوي الطابق الأخير على غرف الخدمات الضرورية للموقع.

مركز ثقافي

وأنجزت الوزارة كذلك صيانة المركز الثقافي بمدينة زايد بالمنطقة الغربية، بكلفة إجمالية للمشروع 2.1 مليون درهم، وشملت الأعمال صيانة وإعادة تأهيل للمبنى عن طريق صيانة الأسقف والجدران والأرضيات والدهانات والعزل والألمنيوم، كما تم استحداث ممشى على المحيط الداخلي لسور المركز لعقد الفعاليات الرياضية.

وبلغت نسبة تعديل التوفير في المشروع من 10 إلى 15%. كما أنجزت الوزارة صيانة مبنى الإرشاد الزراعي بمنطقة ليوا بكلفة 1.2 مليون درهم وشملت أعمال التطوير والصيانة مبنى الإدارة والمخازن وأعمال السور الموقع الخارجي بالكامل، إضافة إلى تطوير سكن الموظفين، وتضم قائمة المشروعات.

كذلك، إنجاز وتطوير وصيانة مبنى وزارة العدل في أبوظبي بكلفة إجمالية 1.6 مليون درهم، وتنوعت أعمال الصيانة لتشمل استبدال النوافذ وأعمال الصيانة للحمامات والمطابخ، كما تتضمن المشاريع المنجزة مشروع إضافات لمبنى المحكمة الاتحادية العليا بكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم .

وشارف مشروع إضافات لكراج ومخازن مبنى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في المنطقة الغربية بأبوظبي على الانتهاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 بالمئة، ووصلت تكلفة المشروع التقديرية 2.7 مليون درهم، ويضم المشروع إضافات وصيانة وتأهيل وتطوير المباني ورفع كفاءتها، طبقاً للمتطلبات والاحتياجات، جاري العمل بالتركيبات المعدنية للهيكل بالمخازن.

ومتطلبات الدفاع المدني، فيما تم اعتماد غرف ومخططات الخدمات،، بالإضافة إلى صيانة مبنى وزارة التغير المناخي والبيئة في المنطقة الغربية بأبوظبي بتكلفة تقديرية بلغت 8.1 ملايين درهم، ونسبة الإنجاز 90 بالمئة.

شؤون اجتماعية

وبدأت الوزارة أيضاً صيانة مكتب الشؤون الاجتماعية في بني ياس، بتكلفة بلغت 1.3 مليون درهم، وبنسبة إنجاز 6 بالمئة وسيتم التسليم مارس العام الجاري، بالإضافة إلى صيانة مكتب الشؤون الاجتماعية في العين بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليون درهم، فيما وصلت نسبة الإنجاز 6 بالمئة.