مختبر دبي المركزي ينال شهادة الاعتماد في التحقق القانوني من دقة الموازين

المصدر: دبي- البيان

حصل مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي على شهادة الاعتماد في مجال التحقق المترولوجي القانوني (التحقق القانوني من دقة الموازين) طبقاً للمواصفة القياسية العالمية (ISO/‏‏IEC 17020)، وذلك بعد اجتيازه لكافة متطلبات التقييم التي قام بها مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC).

ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لتحقيق المحور الاستراتيجي المتمثل في بلدية مبتكرة ورائدة عالمياً. وقال المهندس أمين أحمد، مدير إدارة المختبر:

«إن هذا الإنجاز المتميز على المستوى المحلي والإقليمي يعتبر تأكيداً على حرفية ومهارة الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة العاملة في المختبر، لضمان دقة أدوات القياس المختلفة، والتي تستخدم باستمرار في المعاملات التجارية اليومية، وتمنح المصداقية للتجار والزوار وأفراد المجتمع».