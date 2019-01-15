محمد بن زايد لأعضاء النيابة العسكرية: كونوا مثالاً في ترسيخ مبادئ العدالة

المصدر: أبوظبي - وام

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس عدد من أعضاء النيابة العسكرية، معاهدين الله تعالى أن يحكموا بالعدل ويخلصوا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.

حضر مراسم أداء اليمين في قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأعضاء النيابة العسكرية.. متمنياً سموه لهم السداد والتوفيق في العمل مع زملائهم في أداء رسالتهم السامية متحلين بالصدق والأمانة وتحقيق العدالة بنزاهة وشفافية ومسؤولية والحفاظ على شرف المهنة ومصالح الدولة، ووجههم إلى أن يكونوا مثالاً في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القوانين والنظم واللوائح بكل إخلاص.

كما حضر مراسم أداء اليمين القانونية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي والمستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة والعميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري.