«اجتماعية الوطني» تناقش الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد الرحومي، تقريرها بشأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

وناقشت اللجنة تشريعات حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات (الصحية، التعليمية، الاقتصادية، الاجتماعية والترفيهية) لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل.

وتضم اللجنة في عضويتها: عزة سليمان بن سليمان مقررة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء الجاسم، ومحمد أحمد أعضاء.