انطلاق مؤتمر الإمارات للأنف والأذن والحنجرة غداً

المصدر: دبي - البيان

نظم مؤتمر الإمارات التاسع لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل الذي ستنطلق فعالياته غداً بدبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.

ورشة عمل تدريبية في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، شارك بها 20 طبيباً من داخل وخارج الدولة، تم تدريبهم على المنظار الأنفي في استخدام جراحات الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة التي تجرى للمرضى الذين يعانون من مشاكل التهاب الجيوب الأنفية والالتهابات الفطرية التي تحدث للجيوب الأنفية، وزراعة القوقعة وكذلك الأورام الحميدة والخبيثة التي تنشأ في الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة.

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات رئيس المؤتمر رئيس شعبة الأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية، إن المؤتمر يحرص كل عام على تنظيم هذه الورشة لتدريب الأطباء من قبل خبراء عالميين حول أحدث طرق التعامل مع هذا النوع من الجراحات.

وأوضح أن هذه الورش تسبق المؤتمر الذي يشارك به 50 متحدثاً عالمياً و 120 متحدثاً من دولة الإمارات والدول العربية، مبيناً أن عدد المحاضرات التي سيغطيها المؤتمر يصل إلى 320 محاضرة.