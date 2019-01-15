تعاون «إسعاف دبي» و«ميثاء لأصحاب الهمم» بحتا

المصدر: دبي– البيان

ناقش وفد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم في مدينة حتا، واستعرض الطرفان احتياجات المركز من الخدمات الصحية والإسعافية، وسبل توفير أقصى درجات الاحتياط والتأمين لأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد «الإسعاف» برئاسة المدير التنفيذي خليفة الدراي للمركز، حيث اجتمع مع مدير المركز سالم الكعبي ومجموعة من المسؤولين.

عقب الاجتماع شاهد وفد المؤسسة عرضاً وثائقياً عن إنجازات ومشاريع ومبادرات المركز المتميزة، كما تفقد الوفد وحدة العناية بأصحاب الهمم الأولى من نوعها على مستوى العالم، والمخصصة للتعامل مع المرضى والمصابين من أصحاب الهمم.

واختتم الوفد زيارته بجولة تعريفية في مرافق المركز، اطلع خلالها على مبادرات وإبداعات أصحاب الهمم ومنتجاتهم اليدوية والمصنوعات التي أبدعتها أيديهم بمساعدة مشرفي المركز.

وقال خليفة الدراي: «إن وجود مركز مخصص لأصحاب الهمم في مدينة حتا وبهذه الإمكانات الكبيرة لهو دليل على ما يمثلونه من مكانة كبيرة، وما يحاطون به من رعاية كاملة على جميع المستويات» مضيفاً: «إن رؤية القيادة الرشيدة تعزز من منزلة أصحاب الهمم في قلوبنا جميعاً، وتجعل من وطننا الإمارات صديقاً لهم، بما يعزز مشاركتهم في المجتمع، ويؤكد على دورهم في التنمية الشاملة».