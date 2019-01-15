انطلاق معرض الصنّاع بدبي 26 فبراير

المصدر: دبي - البيان

تطلق مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الثانية من معرض الصنّاع «ميكر فير دبي» 2019، تحت شعار «أطلق العنان لإبداعاتك»، الذي يتزامن مع شهر الابتكار، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي بقاعات زعبيل 2 و3.

ويأتي تنظيم المعرض بهدف دعم الصنّاع، والمبتكرين، والحرفيين، والهواة، والمهندسين، والطلاب، ومختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تنمية، ورعاية المشاريع، والابتكارات، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية على تبني الأفكار الريادية، وتحويلها إلى صناعات ومنتجات حرة.

ويشارك في المعرض نخبة من الشخصيات الرسمية، والخبراء، والمختصين في مجال الابتكار، بغية تبادل المعرفة والخبرات، من شتى أنحاء العالم، إلى جانب تحفيز المشاركين من مختلف أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ثقافة الابتكار والتصنيع.

وسيتم اختيار أفضل 5 مشاريع من قبل لجنة تقييم، بعد التصويت لأفضل 10 مشاريع من قبل الجمهور، شريطة أن يتواجد الزائر في قاعات المعرض، حيث رصدت اللجنة المنظمة للمشاريع الفائزة جوائز بقيمة 100 ألف درهم، وفرصة لرعاية الأفكار وتحويلها إلى منتجات في الأسواق.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يأتي تنظيم هذا المعرض الرائد عالمياً ترجمة لجهود المؤسسة المتواصلة لتشجيع ثقافة الابتكار ودفع المواهب للإبداع، وهو الأمر الذي تتطور به المجتمعات وترتقي، لا سيما المجتمع الإماراتي الذي وفر بيئة مناسبة للإبداع والابتكار».

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإبداعات والصناعات الشبابية الناشئة التي تجمع التكنولوجيا الحديثة بالصناعات اليدوية، لتجد طريقها إلى النور وسط تجمع دولي حاشد تُشارك فيه كبرى المؤسسات العالمية ونخبة من أفضل خبراء العالم في التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة وتشجيع صغار وشباب المبتكرين داخل الإمارات وخارجها.