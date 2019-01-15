بحث تعزيز التعاون الدفاعي بين الإمارات وأستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مكتبه، صباح أمس، كريستوفر باين وزير الدفاع الأسترالي.

وأعرب معالي محمد بن أحمد البواردي خلال اللقاء عن ترحيبه بالوزير الأسترالي، مشيداً بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات وأستراليا، والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المتميز بين دولة الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات الدفاعية. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، والوفد المرافق لوزير الدفاع الأسترالي.