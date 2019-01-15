الإمارات تقود حملة الذكاء الاصطناعي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ذكر تقرير لمؤسسة برايس واتر كوبرز أن الإمارات مؤهلة لقيادة تبني الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وأن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في الدولة بدأ من القمة، على مستوى القيادة والحكومة، حيث تم تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في بلد عربي، وهو عمر بن سلطان العلماء الذي تم تعيينه في أكتوبر عام 2017.

وتركز وزارة الذكاء الاصطناعي على استكشاف السبل والطرق التي تمكن الحكومة من استغلال واستخدام التقنيات الجديدة من خلال جذب اهتمام المستفيدين والأفراد المناسبين من أجل إجراء مناقشات جماعية أو نوع من العصف الذهني حول تلك التقنيات. وقال التقرير إن الإمارات أعلنت التزامها بإقامة مجتمع يقوم على الذكاء الاصطناعي، لذلك عقد أسبوع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، في دبي خلال سبتمبر 2018، وركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الطبية.