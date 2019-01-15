شرطة رأس الخيمة تكرّم الموظفين المتميّزين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم العميد عادل عبدالله النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، نخبة من ضباط وصف ضباط ومدنيي الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة المتميزين الأكفاء، تقديراً وعرفاناً لما يبذلونه من جهدٍ وتفانٍ وإخلاص، لتحقيق التفوق المهني في أداء جميع المهام الموكلة إليهم، فضلاً عن جهودهم المبذولة في تسليم ملفات المشاركة في جائزة وزير الداخلية (مرحلة المدير العام).

حيث أشاد العميد عادل عبدالله النعيمي، بجهود الموظفين المكرمين المتميزة في أداء جميع المهام والواجبات التي كلفوا بها، مثمناً دعمهم المثمر والبناء في تسليم ملفات المشاركة في جائزة وزير الداخلية (مرحلة المدير العام)، داعياً إياهم إلى مواصلة مسيرة التميز في العمل الشرطي، مشيداً بدورهم الفعّال في ارتقاء العمل الشرطي.