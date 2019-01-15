مركز شرطة الخالدية يُطلق 4 مبادرات لإسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز شرطة الخالدية في مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي، 4 مبادرات لإسعاد المتعاملين، بحصولهم على أفضل الخدمات.

وتهدف مبادرتيّ «إسعاد المتعاملين مسؤوليتنا جميعاً» و«سفير خدمة المتعاملين»، تقديم خدمات تسعد زوّار المركز، فيما تتيح مبادرة «شاركنا لكي نرتقي في خدمتك» للمتعاملين تسجيل آرائهم ومقترحاتهم لتلبية طموحاتهم في تقديم أجود الخدمات.

أما المبادرة الأخيرة «نعم نستطيع» تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عبر إغلاق الأجهزة الكهربائية بعد استخدامها وصيانتها بشكل دوري.

وقال العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، إن هذه المبادرات تواكب تطور الخدمات المقدمة للجمهور.