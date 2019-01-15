«شاركني معرفتي» تناقش أفضل الأفكار والمقترحات التطويرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بناءً على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، الرامية إلى تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية، وبحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وموظفي إدارة العمليات، نفذ العقيد علي محمد سليمان النقبي، مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، جلسة عصف ذهني، ضمن مبادرة «شاركني معرفتي».

وذلك بهدف مناقشة وطرح أفضل الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في الارتقاء بمهام عمل إدارة العمليات، وتحقق رضا الموظفين والقائمين عليها، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تطبيق منهجية العصف الذهني التي تهدف إلى التحفيز على التفكير الجماعي في توليد الأفكار الإبداعية، وإشراك جميع الموظفين في اتخاذ القرار.