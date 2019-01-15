دائرة القضاء في أبوظبي تطّلع على برنامج «نيابة دبي» الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من دائرة القضاء في أبوظبي بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة بشأن الأمر الجزائي وبرنامج النيابة العامة الإلكتروني، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق القائم بين الجهات الحكومية لما فيها المصلحة العامة ولما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

وكان في استقبال الوفد المستشار سامي سالم الشامسي المحامي العام رئيس نيابة بر دبي والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم والمستشار يوسف محمد فولاد المحامي العام رئيس نيابة ديرة رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، وضم وفد دائرة القضاء المستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات والمستشارة عالية الكعبي رئيس نيابة الأسرة والطفل والمستشار عبدالله حمد نصيب المنصوري رئيس نيابة وعبدالله مبارك علي المنصوري رئيس نيابة وصالح بن هويمل العامري ـ رئيس قسم الشراكات ووليد الحمادي رئيس قسم مساندة تقنية المعلومات وسعيد يوسف القايدي رئيس قسم تقديم الحلول التقنية.