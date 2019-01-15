«التقنية » تدخل تعديلات على مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمـد علـي الكمالي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي يتكون من «55» مادة. وقامت بإدخال بعض التعديلات عليه.

وتتكون اللجنة من: عفــــراء راشـد البسطــي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وجمال محمد الحاي، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي أحمد بن زايد، ومطـر سهـيل الظاهري.

وقال الكمالي إن اللجنة واصلت اليوم مناقشة بنود مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلي وكالة الإمارات للفضاء، حيث تم تبادل الآراء حول بعض البنود في القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض الأمور التقنية والعلمية، حيث قامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على المواد التي تم مناقشتها.