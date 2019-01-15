مركز الإمارات للدراسات يصدر العدد الـ 31 من مجلة «آفاق المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد رقم 31 من مجلته الفصلية «آفاق المستقبل»، ليواصل بذلك دوره في رفد الساحة الثقافية والفكرية، المحلية والعربية والإقليمية، بكل ما هو جديد في عالم السياسة والاقتصاد والأدب والاجتماع، وتناوله بأسلوب علمي عميق للعديد من القضايا التي تستحوذ على اهتمام المتابع في المنطقة والعالم.

وقد شكل تزامن صدور العدد 31 من مجلة «آفاق المستقبل» مع بداية العام الجديد، فرصة مهمة للإجابة عن العديد من الأسئلة التي لا تزال مثار نقاش وتفاعل مستمر من قبل العديد من المتابعين داخل المنطقة وخارجها. ولهذا حرص العدد على رصد ومواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنية الحديثة، بتتبع مراحل تطوراتها واستقراء انعكاساتها السلبية والإيجابية على مستقبل الإمارات.