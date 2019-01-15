حرس الحدود السعودي ينقذ ركاب سيارة إماراتية تعطلت في الربع الخالي

المصدر: البيان الالكتروني

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية تمكنت صباح أمس الاثنين من إنقاذ مواطنين إماراتيي الجنسية بعد تعلق مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي، حيث ورد يوم أمس الأحد بلاغ عن فقد الاتصال (DMRCC) لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بمواطن إماراتي الجنسية يوم الأربعاء 3/5/1440هـ أثناء مروره بمنطقة تقع جنوب مركز شبيطة بالربع الخالي بحوالي (67) كم، حيث تم على الفور تكليف دوريات حرس الحدود بقطاعي البطحاء وعردة بالبحث عن المفقود، بمشاركة من طيران الأمن وفقا لصحيفة الرياض السعودية .

وأضاف المتحدث: "بتوفيق من الله وبتظافر الجهود تمكنت دوريات مركز قوة حقل شيبة من العثور عليه يرافقه مواطن إماراتي آخر كان يرافقه في رحلته، وهما مترجلين على أقدامهما، وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهما، والاطمئنان على وضعهما الصحي، ومساندتهما في تخليص مركبتهما من الرمال ومواصلة رحلتهما".