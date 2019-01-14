محمد بن زايد يستقبل عددا من قادة الدول المشاركين في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو وظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك".. عددا من قادة وممثلي الدول والمؤسسات المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

فقد التقى سموه ــ كلا على حدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ــ إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف وميلو دوكانوفيتش رئيس جمهورية موتنينغرو وهيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا.

وبحث سموه وضيوف البلاد خلال اللقاء.. علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وإمكانات وفرص تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.

وتبادلوا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما تناولت اللقاءات عددا من القضايا والمحاور التي يناقشها "أسبوع أبو ظبي للاستدامة" خاصة "القمة العالمية لطاقة المستقبل" والتي تعد من أهم فعالياته بجانب تسليط الضوء على أبرز المبادرات التي تعرضها الحكومات والشركات العالمية بشأن حلول الطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة ومعالجة تحدياتها.