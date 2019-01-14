حملة "لأننا نهتم" تستخرج طنين من مخلفات ميناء الصيادين بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت الفرق المشاركة في الدورة التاسعة من حملة تنظيف البيئة البحرية السنوية، التي تنظمها هيئة الشارقة للمتاحف، ضمن إطار مبادرتها للمسؤولية المجتمعية، "لأننا نهتم"، من إزالة 2,000 كيلوغرام من المخلفات من قاع ميناء الصيادين في مدينة خورفكان، يوم السبت الماضي .

ونُفذت الحملة، والتي نُظمت للمرة الأولى في مدينة خورفكان، بالتعاون مع المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وشارك فيها نحو 40 متطوعاً من مربى الشارقة للأحياء البحرية التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، ومركز الإمارات للغوص، وتمكن الغواصون والمتطوعون من إزالة عدة أنواع من المخلفات المضرة بالأحياء البحرية، بما في ذلك إطارات السيارات، والأقفاص وشباك صيد الأسماك.

وتواجد خلال الحملة عدد من المسؤولين من الدوائر الحكومية المحلية والصيادين وأصحاب المهن ذات الصلة، لتعريفهم بأنواع المخلفات التي تم انتشالها وتوضيح مدى خطورتها على الأحياء البحرية، وتوجيههم نحو الطرق السليمة في التخلص منها بما لا يضر سلامة البيئة البحرية.

وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.: "تأتي هذه الحملة في سياق استراتيجية هيئة الشارقة للمتاحف، الرامية إلى تعزيز ثقافة الشارقة صديقة للبيئة، إلى جانب تأصيل العمل المؤسسي المشترك، بين مختلف الدوائر الحكومية، بما يواكب تطلعات الإمارة الباسمة.

وأضافت: "نسعى من خلال مبادرتنا للمسؤولية المجتمعية "لأننا نهتم"، إلى تعزيز مفاهيم التوعية المجتمعية، بين مختلف أفراد المجتمع، وغرس ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية لديهم، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة، الساعية إلى توفير بيئة نظيفة، وصحية، تليق بمكانة الإمارة الثقافية، والسياحية، ويرسخ مكانتها إمارة صديقة للطفل، والبيئة".

وبدوره، قال راشد الشامسي، أمين مربى الشارقة للأحياء المائية: "ركزنا في هذه الدورة من حملة تنظيف البيئة البحرية السنوية، على واجهة خورفكان البحرية، لنكون بذلك قد غطينا كافة الواجهات المائية الرئيسة في إمارة الشارقة، باعتبارها من الوجهات السياحية البارزة، التي تعتبر جزءاً من المشهد الحضاري لإمارة الشارقة".

وأضاف: "تمكنّت الحملة من إزالة الألفي كيلوغرام من المخلفات، التي أُلقيت في المياه من قوارب الصيد، كما عملنا على توعية صيادي الأسماك، وغيرهم من العاملين بالحرف البحرية، بضرورة التخلص من المخلفات بطريقة سليمة، بما لا ينعكس سلباً على البيئة والأحياء البحرية، ويحافظ على المظهر العام"’ مشيراً إلى أهمية الحملة في تعزيز مفهوم الشراكة في المحافظة على البيئة، وترسيخ مبدأ التعاون الإيجابي، لإبقاء البيئة البحرية نظيفة وخالية من المخلفات والملوثات".

ومن جانبه، صرح رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الدكتور راشد خميس عبيد النقبي: "إن البيئة البحرية بشكل عام لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان، واستخدام البحار لما فيه صالح للبشرية قديم قدم التاريخ، ولما للبيئة البحرية من أهمية حيوية، فأن لها أهميتها الاقتصادية التي تنفرد بها عن غيرها من البيئات الأخرى من حيث كونها مصدراً رئيساً للغذاء، فالأسماك البحرية تشكل مصدراً رئيسياً للغذاء لدى عدد كبير من الشعوب البحرية، كما تذخر البيئة البحرية بالموارد الحية الأخرى بخلاف الأسماك التي تأتي في مقدمة الموارد الحية للبيئة البحرية".

وتعتزم هيئة الشارقة للمتاحف، تنفيذ حملة أخرى مماثلة في مطلع شهر فبراير المقبل، ستغطي مرسى سوق الجبيل، لتكون بذلك المرة الأولى التي تنظم فيها الهيئة حملتان في عام