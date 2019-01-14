مناقشة مراحل مشروع البرنامج الإلكتروني للرقابة على الأدوية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت اللجنة التنفيذية لمشروع النظام الإلكتروني الموحد للأدوية المراقبة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمشروع والمراحل التي تم إنجازها من مشروع توريد وتركيب البرنامج الإلكتروني للرقابة على الأدوية خلال الاجتماع السابع للجنة الذي ترأسه العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.

دعم

وقال العميد السويدي إن هذا المشروع يُعد أحد أهم المشاريع التي تنفذها وتدعمها وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الطبية الاتحادية والمحلية في الدولة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على حوكمة عملية صرف وتداول الأدوية الطبية المخدرة والمراقبة لمنع إساءة استخدامها مع ضمان تمكين المرضى الفعليين من الحصول عليها وفق الاستخدام الطبي المشروع.

حضر الاجتماع العقيد حمد عبد الرحمن النعيمي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة وممثلون عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي، وشركة صحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومدينة دبي الطبية، وعدد من المسؤولين في الهيئات والدوائر الصحية بالدولة.

تدابير

قال العميد سعيد السويدي إن التوجهات الدولية تدعو الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لقصر استعمال مثل تلك الأدوية على الضرورات الطبية ومنع تسربها في المجتمع.