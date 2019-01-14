شرطة دبي تُطلع إعلامياً سعودياً على آلية عمل الإعلام الأمني

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإعلامي سامي العثمان من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور العقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وسعيد أمين رئيس قسم الأخبار.

وقدم مدير إدارة الإعلام الأمني للعثمان شرحاً مفصلاً عن الإدارة وآلية عمل أقسامها، والرسائل والأهداف الإعلامية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية لشرطة دبي والسياسات الإعلامية في حكومة دبي، ومواكبتها للوصول إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والارتقاء بمخرجات الأداء وتطوير مؤشرات العمل، باعتبارها ضمن مؤسسة أمنية تقدم خدمات أمنية متميزة لأفراد المجتمع.

تفاصيل

وقدم العقيد القاسم شرحاً تفصيلياً حول السياسة الإعلامية لشرطة دبي والهيكل التنظيمي لإدارة الإعلام الأمني، وتغطيتهم لمختلف المواضيع الأمنية والمجتمعية والجنائية والتوعوية والمرورية، وغيرها ضمن إطار صحيح يتسم بالشفافية والمصداقية، ويبرز دور القيادة العامة لشرطة دبي للفرد والمجتمع وإضافة إلى آليات العمل في التوثيق والإذاعة والتلفاز والنشر الصحافي والتصوير والتنسيق الإعلامي، وكيفية تحرير ورصد الأخبار الأمنية محلياً وعالمياً، وإعداد الإحصائيات، والتنسيق مع الجهات الخارجية.

أجنحة السعادة

كما اطّلع الإعلامي سامي العثمان على أجنحة السعادة في شرطة دبي بتصاميمها وديكوراتها الجديدة التي تمنح لموظفي شرطة دبي بيئة عمل نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، وتوفر جميع سبل الراحة لهم ليتفرغوا لإسعاد جمهور المتعاملين، تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية تفوق مستوى توقعاتهم، وتسهم في رفع مستوى رضاهم. وفي ختام الزيارة، تبادل اللواء عبدالله خليفة المري والإعلامي سامي العثمان الدروع التذكارية.