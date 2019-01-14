شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في مخيمهم بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أسعدت شرطة أبوظبي أصحاب الهمم في فعاليات مخيمهم الخامس تحت شعار «سعادتي بينهم» الذي نظمه مركز العين الخاص للرعاية والتأهيل بمنطقة مبزرة السياحية.

وشارك منتسبون من نادي ضباط شرطة العين بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بفعاليات المخيم التي اشتملت على فقرات ترفيهية وثقافية ورياضية، ومسابقات ومرسم حر ومعرض بمشاركة عدد من الجهات.

وجرى تعريف أصحاب الهمم بجهود وخدمات شرطة أبوظبي، فيما قدمت موسيقى الشرطة مجموعة من المعزوفات المنوعة التي تفاعل معها الجمهور.

وقال الرائد عبدالله الطوير، مدير فرع نادي ضباط شرطة العين إن مساهمة عناصر الشرطة في مخيم أصحاب الهمم يعد ضمن رؤية شرطة أبوظبي في دعم هذه الفئة الاجتماعية التي تقدم نموذجاً مشرفاً في تحدي الصعاب وتحقيق النجاح.