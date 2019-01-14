مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش أنماط الاستهلاك بدبي

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الاجتماع الأول هذا العام لمجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

واستعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي دراسة أجرتها بالتعاون مع جامعة زايد ومركز دبي للإحصاء للوقوف على أنماط الاستهلاك والسلوك المادي السائد في المجتمع، خاصة بين أوساط الإماراتيين في دبي والخطوات المقترحة لسد الفجوات واقتراح الحلول المبتكرة المبنية على أحدث العلوم السلوكية.

وبيّنت الدراسة مدى انتشار السلوك المادي والاستهلاكي، وأثرهما على معدلات الرضا على مستوى الحياة لدى فئات المجتمع في دبي، كما أشارت إلى المسببات والنتائج المترتبة عليها وتأثيرها على الوضع المالي للفرد والأسرة، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تربط بين مكونات المجتمع، والرضا عن الحياة، والنمو الاقتصادي في الإمارة.

وتم استنتاج أن مستويات الرضا عن الحياة وعن دخل الفرد والأسرة تعد مرتفعة نسبياً في الإمارة، كما بيّنت أن كلاً من الوضع المالي للأسرة والتقدير المرتفع الذي يحظى به التملك، الأكثر تأثيراً على معدلات رضا الإماراتيين عن مستوى الحياة.

وأظهرت الدراسة مدى تأصل ثقافة الادخار بين الشرائح المجتمعية المختلفة، وأفادت بأن الإحساس بالضغوط الاقتصادية يتزايد مع ضعف مهارات وممارسات التخطيط المالي السليم.

عوامل

وبيّنت الدراسة أن أسلوب الحياة الفاخرة وتوافر المنتجات العصرية والعلامات التجارية العالية، إضافة إلى مستويات الدخل المرتفعة وسهولة الحصول على بطاقات الائتمان، كلها عوامل تسهم في ارتفاع الاستهلاك والسلوك المادي، إضافة إلى أن الاستهلاك التنافسي يظهر في جميع مستويات وفئات المجتمع وكذلك بين العائلة والأصدقاء وزملاء وشركاء العمل، فيما تحظى شبكات التواصل الاجتماعية بشعبية بين جميع المجموعات ويتأثر في الغالب الإماراتيون عن طريق «سناب شات» و«إنستغرام»، حيث يشاركون صورهم الخاصة للأشياء التي يشترونها والأماكن التي يذهبون إليها ويتعرفون إلى المنتجات العصرية.

سلوكيات خاطئة

وخلصت الدراسة إلى سلوكيات خاطئة سائدة في المجتمع تؤثر سلباً على معدلات الرضا عن الحياة، وأوصت باتباع نهج مبني على مسارين للحد من ظاهرة التملك، من خلال التركيز على المهارات الحياتية والمالية، وتدخلات علاجية مبنية على أفضل العلوم السلوكية والممارسات الفضلى من جهة، والتركيز على قيم العطاء والقيم الإنسانية بوصفها مصدراً لسعادة الفرد من جهة أخرى، كما أفصحت دراسة الحالات لمجموعة من الأسر الإماراتية عن عدة ظواهر وسلوكيات تشكل ضغوطات مالية ونفسية على الأسرة عامة وعلى رب الأسرة بالتحديد.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على أجندة أعماله في قطاعات التعليم والاقتصاد والإدارة المالية.

ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

أجندة



اطلع الحضور خلال اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية على أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2019 بعد أن تم التوافق عليها مع الجهات المعنية، التي تضمنت الموضوعات والدراسات والسياسات التي سيتم مناقشتها على مدار العام في إطار عدد من المحاور والقطاعات الحيوية.