سلطان القاسمي يشهد انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس انطلاق فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة ممثلة في بيت الشعر، وذلك في قصر الثقافة بمشاركة 42 شاعراً وشاعرة من دول عربية عدة، وتستمر فعالياته حتى 18 من يناير الجاري.

وبدأت مجريات الحفل بوصول راعي الحفل إلى قصر الثقافة بالشارقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وحبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعدد من مديري بيوت الشعر العربي.

وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شخصيتي المهرجان لهذا العام بجائزة الشارقة للشعر العربي، في دورتها السابعة عشرة والتي حصل عليها كل من الشاعر سيف المري من دولة الإمارات العربية المتحدة، والشاعر محمد محمد الشهاوي من جمهورية مصر العربية، لدورهما الفاعل في الساحة الشعرية العربية وأثر إبداعهما الشعري على الساحة الأدبية والفكرية، وإنتاجهما الشعري المتميز والغزير.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة من ممثلي بيوت الشعر العربية مطبوعات توثيقية لما أنجزته بيوت الشعر خلال العام الماضي.

وفي ختام أول أماسي المهرجان تم إطلاق العدد الأول من المجلة الفصلية «الحيرة من الشارقة»، وهي المجلة الثالثة التي تضاف إلى مجلتي الرافد والشارقة الثقافية وتصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، وتأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتعزيز روافد الحراك الثقافي محلياً وعربياً، وتعنى بالشعر والأدب العربي، وجاءت تسميتها بالحيرة تقديراً لهذه البلدة التي تقع على ساحل الشارقة والتي نشأ فيها عدد من الشعراء.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، راهوول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني في الهند، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء براهوول غاندي، وتبادل سموه معه الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد راهوول غاندي بالنهضة العلمية والتعليمية والثقافية في الإمارة، ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود لمختلف المشروعات الإنسانية والتربوية، مما انعكس على ما تعيشه الإمارة من تطور علمي وثقافي كبير.