«الوطني» يوجه 5 أسئلة لممثلي الحكومة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر غداً في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، ويناقش خلالها موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه» ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وتوجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «الحفاظ على سلامة طلاب مرحلة رياض الأطفال»، فيما يوجه سالم علي الشحي سؤالاً لمعالي وزير التربية والتعليم حول «دمج مدرستي غليلة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية وشعم للتعليم الثانوي (بنين)».

في حين يوجه سعيد صالح الرميثي سؤالين إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حول «تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية»، وحول «الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين» ويوجه سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «إجازة مراجعة طبية داخل الدولة».

ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ويطلع المجلس في بند الرسائل الصادرة للحكومة، على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع «التنافسية والإحصاء»، ورسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة التربية في شأن الإشراف على المدارس».

التوطين

كما يطلع المجلس في بند الرسائل الواردة من الحكومة على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص»، ورسالة واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء».

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، قد ناقشت موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه» ضمن خمسة محاور هي: خطط وبرامج الهيئة في مجال تنمية الوعي الديني، ونتائج جهود الهيئة في توطين وظيفة الأئمة والمؤذنين، وخطط وبرامج الهيئة في الاستفادة من التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن ترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية والدينية لدى فئات المجتمع.

استراتيجيات

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة على خطط واستراتيجيات الهيئة فيما يتعلق بمحاور الموضوع، والتعرف على جهود الهيئة في مراكز تحفيظ القرآن وأدوار هذه المراكز وطرق تقييمها، وكذلك برامج الهيئة وتطبيقاتها الذكية، ونسب التوطين لمهنة الوعاظ.