سعود المعلا يكرّم لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ47 في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الأميري أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أعضاء اللجنة العليا للاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 للدولة في الإمارة والجهات والشركات الراعية للاحتفالات.

ويأتي التكريم تثميناً للجهود الكبيرة للجنة لإبراز الاحتفالات التي شهدتها الإمارة بهذه المناسبة، إضافة إلى تعاونها مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة ما أسهم في إثراء ونجاح الفعاليات بشكل مميز.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال حفل التكريم بجهود أعضاء اللجنة في إظهار الاحتفالات باليوم الوطني بالشكل، الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، مثمناً سموه دعم الجهات والشركات الراعية لإنجاح الاحتفالات.

شكر

ومن جانبها قدمت علياء محمد الغفلي رئيسة اللجنة العليا للاحتفالات باليوم الوطني في أم القيوين، وعائشة راشد ليتيم المشرف العام على الاحتفالات، وشاعر الوطن الإماراتي على الخوار، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا مثمنين مبادرة سموه بتكريم المشاركين في عمل اللجنة. حضر حفل التكريم الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين.