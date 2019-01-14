عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس كيريباتي

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي.

وجرى خلال اللقاء- الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة- بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كيريباتي، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة تانيتي ماماو، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية كيريباتي.

من جانبه أشاد تانيتي ماماو بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات في كال المجالات.