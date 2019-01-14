محمد بن راشد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان السبوسي

المصدر: دبي - وام

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، دعوة سلطان بن علي السبوسي إلى مأدبة الغداء التي أقامها بمنزله في منطقة زعبيل ظهر أمس تكريماً لسموه.

وحضر المأدبة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما حضرها عدد من معالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.