ولي عهد أم القيوين: كرس حياته لخدمة الوطن

المصدر: أم القيوين - وام

أعرب سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين عن فخره واعتزازه بتلقيه نسخة من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه في رسالة شكر: «إلى القائد المبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بكل فخر واعتزاز تلقيت نسخة من كتاب (قصتي) الذي حمل في طياته سجلاً مشرفاً لأب وقائد ملهم كرس حياته لخدمة الوطن وأبنائه خلال خمسين عاماً من القيادة والريادة والعطاء أثرى خلالها الوطن بالعديد من الإنجازات والمواقف الحياتية الشخصية والرسمية لتكون حاضرة لنا جميعاً، ومثالاً يحتذى به لرجل سخر فكره ووقته للنهوض بإمارة دبي منذ بداية توليه أول منصب رسمي حتى هذه الحقبة من عمر الدولة التي تقف فيه حضارتنا شامخة في سماء الإمارات».

وأضاف سموه: «(قصتي) هو عنوان لكتاب جسد الكثير من المعاني الإنسانية وأبرز مراحل التخطيط والتطوير التي أبهرت العالم، وأصبح نموذج قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. ملحمة جمعت بناء الفكر الإنساني وتطوير قدرات الشباب وخلق بيئات العمل التي تناسب كل مرحلة من مراحل الزمن، من خلال برامج تنموية وفكرية ومسؤوليات وطنية سيحملها الشباب من قيادات المستقبل ليسجلوا نجاحات أخرى وفق رؤية سموكم.. وفِي الختام نعاهد الله ونعاهد قيادتنا الرشيدة ونعاهدكم يا صاحب السمو بأن نكون الجنود الأوفياء لهذا الوطن والعنصر الفاعل في التنمية التي تشهدها الإمارات».