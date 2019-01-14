ولي عهد عجمان: «قصتي» استشراف للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجربة حياتية حية ومعاشة وصادقة عكست عمق التجربة وعبء المسؤولية وبُعد النظر.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «إنستغرام» وضعها على صورة إهداء كتاب قصتي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سرني الحصول على نسخة من كتاب «قصتي»، بإهداء كريم من سموكم».

تجربة

وتابع سموه: «وجدت فيه تجربة حياتية حية؛ ومعاشة؛ وصادقة عكست عمق التجربة؛ وعبء المسؤولية؛ وبُعد النظر».

وزاد ولي عهد عجمان: «جاءت الكلمات توثق للحاضر المشهود، وتستشرف المستقبل المأمول من خلال توثيق مراحل النجاح التي عاشتها دبي خاصة؛ والإمارات عامة؛ وهي ماثلة أمامنا الآن».

وتابع: «إنكم من خلال هذا الكتاب (خمسون قصة في 50 عاماً) أوضحتم رؤيتكم للكثير من القضايا والمواقف والأحداث؛ مما يعد إضافة مميزة يعتد بها، ويضيف تجربة تستحق الوقوف عندها؛ والرجوع إليها».