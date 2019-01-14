ولي عهد رأس الخيمة: صاحب رؤية استراتيجية راقية

المصدر: رأس الخيمة - وام

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة خلال تسلمه نسخة من كتاب «قصتي» إن الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يحكي ويسرد في صفحاته التي تتضمن 50 قصة سيرة ذاتية لسموه حافلة بالإنجازات العظيمة لقائد استثنائي خلال 50 عاماً وتجربة صاحب رؤية استراتيجية قائمة على فكر إداري متنوع وراقٍ كرّس حياته في بناء أبرز نموذج للدول الحديثة في المنطقة والعالم ووضع اسم الإمارات في الصدارة العالمية في مختلف المجالات.

وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قدوة قيادية عالمية نهل وتعلم واستلهم الرؤى الحكيمة من الراحلين الكبيرين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، حتى أصبحت دولتنا نموذجاً عالمياً تضاهي أكثر الدول في التقدم والحداثة ومحطة أنظار العالم أجمع في جميع المجالات ليبقى سموه في فضاء العطاء قدوة للوطن ومحفزاً للعمل ومحركاً للإبداع والإنجاز لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القائد الملهم صاحب المسيرة والرؤية الاستراتيجية المعاصرة من خلال العديد من المبادرات والأفكار، التي شكلت نموذجاً للبناء والتنمية، حاكت الواقع واستشرفت المستقبل.