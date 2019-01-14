حميد النعيمي: محمد بن راشد قائد ملهم

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «أن ذاكرة الإمارات وتاريخها يحفلان بالقصص الخالدة لقادة حملوا مسؤولية هذا الوطن، وأسسوا اتحاداً راسخاً ووضعوا منهاجاً للعمل وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

مضيفاً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استلهم رؤى المؤسسين وسار على خطاهم وشارك بإيجابية في بناء ونهضة الوطن بإطلاق المبادرات الرائدة، ومنها إصدار كتاب «قصتي» الذي يحكي ويسجل قصصاً تتذكرها الأجيال القادمة، لافتا إلى أن سموه قائد ملهم.

ووصف صاحب السمو حاكم عجمان خلال تسلمه نسخة من كتاب «قصتي» الكتاب بأنه إبداع أدبي متميز يضم قصصاً من ممارسات وحياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويسجل تاريخ العمل الوطني ليكون مرجعاً لأبناء الوطن ومنهجاً لمسيرة حافلة بالعطاء والازدهار، مؤكداً فخر واعتزاز أبناء الإمارات بما تضمنه الكتاب الذي يضم 50 قصة تؤرخ محطات ومواقف تاريخية من ذاكرة سموه خلال 50 عاماً.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منح الإمارات ودبي مكانة رفيعة بفضل عشرات المشاريع الرائدة والعصرية التي شكلت لوحة اقتصادية وعمرانية وسياحية وحضارية وضعتها في مكانة لا تقل أبداً عن المدن والعواصم المتحضرة والمتقدمة، مشيراً إلى أن تقدم دبي هو نهضة للإمارات وفخر لنا جميعاً. وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإصدار الكتاب.