وزراء: محمد بن راشد قدّم تجربة رائدة في السياسة وإدارة الدولة

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي فذّ، قدّم تجربة رائدة في السياسة وإدارة الدولة.

ولفتوا إلى أن كتاب «قصتي» لسموه عصارة خبرة 50 سنة للوطن والمواطن.

وأشاد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بكتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مثنياً على جهود سموه الرامية لتعريف الأجيال المقبلة بتاريخها وثقافتها وحكمة قيادتها التي أنتجت دولة عصرية باتت مثالاً للتقدم والتطور والتسامح والتعايش المشترك.

وبين معاليه أن كتاب «قصتي» يشتمل على تجارب متعددة خاضها سموه تارة وكان شاهداً عليها تارة أخرى سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي وهو ما يجعل منها وثيقة تاريخية مهمة تضع بين أيدينا شواهد حية على مدى بعد نظر قيادتنا وسعيها الحثيث للحفاظ على رفعة ومكانة الدولة في كافة المجالات.

حرص

وأوضح معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد استثنائي حريص كل الحرص على الاستفادة من دروس التاريخ وتوثيقها وتقديمها للأجيال المقبلة ليكونوا على دراية تامة بدورة التاريخ وما ينتج عن تلك الدورة من تقلبات تستوجب بعد نظر وثبات على المبادئ والقيم والتمسك بالوطن ومصلحته كقيمة عليا راسخة في وجدان أبنائه.

من جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تدوينة وضعتها على صورة إهداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكتاب قصتي لمعاليها: «الأب والقائد والملهم... منك نتعلم ومازلنا نتعلم وسنستمر في التعلم ما دام في العمر بقية.. شكراً سيدي».

وأكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام أن كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر توثيقاً لمحطات تاريخية عايشتها دولة الإمارات منذ تأسيسها فضلاً عن أنه مرجع يسرد لأجيالنا المقبلة سيرة ومسيرة قائد فذ ارتقى بآمال وطموحات شعبه إلى أن عانقت الفضاء.

تفاصيل

ولفتت معاليها إلى أن كتاب «قصتي» يضعنا في تفاصيل تسرد لأول مرة وتتناول الظروف التي أسهمت في وضع اللبنة الأولى لاتحاد الإمارات وما عكسه الآباء المؤسسون خلال اجتماعاتهم الأولى من فكر ريادي قدم المصلحة العليا للوطن على كل المصالح وجعل منها أساساً راسخاً في وعي وثقافة المجتمع الإماراتي.

ونوهت معاليها إلى أنها تلقت نسخة من الكتاب وتتطلع شوقاً لقراءته والوقوف على ما فيه من تجارب وكنوز معرفية خالدة توثق لمرحلة مهمة في تاريخ دولة الإمارات وتضع بين يدي القارئ خلاصة 50 عاماً من الحكم والحكمة والتي جسدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فكراً وممارسة.

سيرة القادة

وقالت معاليها: «إن قراءة كتب وسيرة القادة العظام كصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له بالغ الأثر في إثراء تجربة القارئ سواء الشخصية أو العامة فضلاً عن أن الإبحار في فكر ذلك القائد العظيم يسهم في التحفيز على مواصلة بذل المزيد من الجهود لخدمة رسالة دولتنا ورؤية قادتنا والعمل كذلك على رفع سقف الطموحات والآمال لتصبح بحجم الوطن».

بدوره شكر معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إهدائه الكتاب لمعاليه.

وقال العلماء في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نعتز بكل حرفٍ خطت سطوره أنامل كريمة.. عاش التجربة.. وحقق الحلم.. ووضع أسساً لمستقبل أفضل لنا جميعاً.. له رؤى تترجمها خطواته نحو غدٍ مشرقٍ لشعبه الذي أحبه فأعطاه بسخاء.. شكراً للقائد والقدوة والمعلم والملهم.. شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».