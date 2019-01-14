«جمارك دبي» وجمعية بيت الخير تبحثان المشاريع المشتركة

المصدر: دبي - البيان

استقبل أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، في مكتبه وفداً من جمعية بيت الخير برئاسة سعيد مبارك المزروعي نائب مدير الجمعية، تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وأثنى مدير جمارك دبي على جهود الجمعية الخيرية والإنسانية التي تأتي ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع.

وخلال اللقاء الذي حضره فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وخليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، اطلع مدير جمارك دبي من وفد جمعية بيت الخير على تقويم «درور زايد» الذي يسهم في إحياء التراث الإماراتي العريق، حيث كان الآباء والأجداد يعتمدون هذا التقويم الفلكي الذكي والمبسط، ليدلهم على تقلبات الطقس عبر الفصول، ويرصد أحوال البحر، ويؤرخ للمتغيرات المناخية والموسمية، لتوجههم في أعمال الصيد والزراعة ورصد الرياح والأمطار وجني الثمار، وغيرها من المناسبات الاجتماعية والاقتصادية.