«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» وشرطة دبي تعززان التعاون الإنساني

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وفداً من إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في مجال العمل الإنساني.

وكان في استقبال الوفد الضيف العقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور الملازم راشد السويدي، فيما ضم الوفد روية خليفة الكتبي رئيس قسم التواصل الحضاري في إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، وبثينة السبوسي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني وإطلاق مبادرات مشتركة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «عام 2019» في دولة الإمارات «عاماً للتسامح» والذي يرسخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، ويؤكد قيمة التسامح في تعزيز الحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.

كما بحث الجانبان الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية في تنفيذ مبادرات تحقق تطلعات وأهداف الطرفين في العمل الإنساني وتعزيز قيم التسامح.