النائب العام لأبوظبي يبحث التعاون القضائي مع السفير الأسترالي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع آرثر سبيرو السفير الأسترالي لدى الدولة، العلاقات القائمة بين النيابة العامة في أبوظبي والجهات القضائية والنيابية في أستراليا، وإمكانية تطويرها وفق أسس التعاون وتبادل الخبرات والمعارف ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقباله له أمس بمكتبه في دائرة القضاء في أبوظبي.كما تم خلال اللقاء؛ الذي حضره المستشار عبد العزيز الملا مدير مكتب النائب العام، وليليان علامة مسؤولة الشؤون القنصلية بالسفارة الأسترالية، استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية والتشريعية والنظم والاتفاقات، وآلية ترسيخ أسس للتواصل الفعال بين النيابة العامة في كل من إمارة أبوظبي وأستراليا، عبر تفعيل تبادل الخبرات والزيارات بما يثري خبرات الطرفين.