نهيان بن مبارك يبحث العلاقات مع مجلس الشورى السعودي

المصدر: أبوظبي - وام

بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أعضاء مجلس الشورى السعودي برئاسة الدكتور أحمد الغامدي والوفد المرافق له.

واستعرض الحضور علاقات الإخوة والصداقة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وآفاق التعاون في المجالات كافة والمجال البرلماني بشكل خاص.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال اللقاء الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء من المجلس أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خاصة في المجال البرلماني، انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة من التعامل في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة. كما استقبل معاليه في وقت لاحق جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرافق، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه حاكم إقليم البنجاب محمد شودري ساروار حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وأكد محمد شودري ساروار أن الشعب الباكستاني يعتز ويفتخر بعلاقته مع دولة الإمارات وشعبها النبيل، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الصديقين تنبع من قيم دينية وثقافية واجتماعية مشتركة.

من جهته شكر معالي الشيخ نهيان حاكم إقليم البنجاب على مشاعره الطيبة تجاه دولة الإمارات. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من كلا البلدين.