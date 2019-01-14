محمد بن زايد ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي يستعرضان المستجدات الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جابرييلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أمينة لجنة العلاقات الخارجية والاقتصاد في مجلس النواب المكسيكي، التي تزور البلاد لحضور فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وتبادل سموه ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ الحديث عن دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما تطرقا إلى أهمية فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة والقضايا والحلول التي يطرحها حول مستقبل الطاقة والمياه والبيئة والتنمية وتحدياتها.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.