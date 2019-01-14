ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس أنغولا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وبحث سموه ورئيس أنغولا خلال اللقاء ــ الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وأشاد الرئيس الأنغولي بأهمية فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، لاستقطابه نخبة من خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة، بهدف مناقشة الفرص العالمية التي يمكن أن تنتج عن تقارب القطاعات، بجانب تسليط الضوء على مستقبل الطاقة والمياه والتحديات التي تواجههما.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن جانب جمهورية أنغولا مانويل دومينغوس أوغوستو وزير الشؤون الخارجية، وأوغوستوس دي سوزارتشير مانغويرا وزير المالية، وايدلتروس كوستا وزير دولة، وخوسيه أندرادي دي ليموس سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء أوغندا الذي يزور الدولة لحضور فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وبحث سموه ورئيس الوزراء الأوغندي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الفعاليات التي تعقد ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يسلط الضوء على قضايا البيئة وأمن الطاقة والمياه ومختلف الحلول العصرية في التعامل معها، بجانب مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بالبيئة وحمايتها والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن الجانب الأوغندي المهندس إيرين مونرلي وزير الطاقة، وزاكي نومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة.