«أشغال الشارقة» تحصد جائزة التميز المؤسسي للإنجازات الحكومية العربية 2018

المصدر: الشارقة - البيان

استحقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية لعام 2018 بمجال التميز المؤسسي للإدارة العامة العربية والممنوحة من أكاديمية جوائز التميز- دبي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة: «نالت الدائرة الجائزة بجدارة، حيث وضعت الدائرة مجموعة من الخطط التشغيلية للإدارات وفقاً لخطتها الاستراتيجية الثلاثية التي أطلقتها عام 2015 ـ 2018 والتي احتوت على عدة بنود تخص العمل المؤسسي، بهدف رفع الأداء وتحسين آليات العمل فيها من خلال تطبيق برامج لتأهيل الموظفين وتجهيزهم».

وأعربت عن سعادتها بحصول الدائرة على الجائزة، مثمنة الدور الإيجابي لكافة إدارات الدائرة، شاكرة لهم تفانيهم وإبداعهم في تطوير الخدمات بما يتوافق مع رؤية الدائرة في تحقيق إعمار حضاري مستدام عبر تقديم أفضل المعاملات الإلكترونية والذكية وأسهل الحلول وأبسط الإجراءات لإسعاد المراجعين.

وأشارت مديرة مركز التخطيط إلى أن الدائرة استندت على عدة حيثيات علمية، ومعايير تنتهجها أبرزها الجدارة في صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والسياسات الموضوعة لتطوير الخدمات الحكومية، والاعتماد على مجموعة من الخدمات الإلكترونية والذكية؛ لإرشاد المواطنين وتسهيل حياة الأفراد والمتعاملين والقدرة على الإنجاز ومجابهة التحديات واستثمار الفرص؛ لرفع مستوى رضا وسعادة المتعاملين الذي وصل إلى 98 بالمئة خلال العام وتبني الفكر الإبداعي وقيم التشارك والعمل الجماعي.