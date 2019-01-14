مستشفى العين يزيد الخدمات العلاجية في عيادات صحة المرأة

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أعلن مستشفى العين، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن زيادة عدد الخدمات العلاجية والتشخيصية في عيادات صحة المرأة، حيث باتت تضم مجموعة من الاستشاريين ذوي التأهيل العالمي من أوروبا، وذلك في إطار السعي ليصبح المستشفى منظومة طبية متكاملة في الخدمات العلاجية والرعاية الصحية، التي يقدمها لمجتمع منطقة العين والمناطق المحيطة بها وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من حيث العناية الصحية الفائقة والخدمات الطبية المتطورة.

وفي هذا الإطار تقدم عيادات صحة المرأة خدمات نسائية شاملة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من أرقى البرامج الصحية مثل برنامج متابعة الحمل، وبرنامج صحة المرأة، وكذلك الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وغذائية متخصصة للحوامل والمرضعات، أما الولادة فتتم بطاقم نسائي 100% في جو من الراحة للأم والطفل بأيدي استشاريات مؤهلات في حضور طبيبة متخصصة في العناية بالأطفال حديثي الولادة، حيث يوفر المستشفى إقامة هادئة في أجنحة وغرف تنويم فاخرة ورعاية فائقة الجودة على مدار الساعة.

كما تقدم عيادات صحة المرأة خدمات تشخيص وعلاج لكل الأمراض النسائية، وجراحات المناظير النسائية، ومتابعة الحمل والإجهاض المتكرر، وتكيس المبايض، والأورام الليفية، وأمراض بطانة الرحم المهاجرة، والعمليات التجميلية النسائية، واضطرابات الهرمونات، إلى جانب وحدة علم الأجنة، وحدة الحمل المبكر.

وقالت الدكتورة فاطمة الشلبي، استشارية ورئيسة قسم صحة المرأة في مستشفى العين لـ«البيان»: «إننا دائماً نسعى إلى توفير كافة التقنيات وأحدث الأجهزة التي تساعدنا على تقديم خدمات طبية متكاملة تواكب الخدمات التي تقدم في كبرى المؤسسات الصحية في العالم. ومن هذا المنطلق حرصنا على توفير خدمات علاجية متكاملة توفر للمرضى الراحة والسهولة والخصوصية في تلقي العلاج».

وأضافت: «استقبلت عيادات صحة المرأة العام الماضي نحو 14 ألف مريضة، وتم تقديم خدمات لهن وفق أعلى المعايير الطبية والعلاجية المتعارف عليها في هذا المجال».

وتابعت: «ندرك ضرورة إيجاد مجموعة من الأطباء المحترفين والذين يتمتعون بخبرات طويلة ومهارات عالية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أننا نعي تماماً مدى أهمية توفير خدمات الرعاية الطبية الأمثل والأفضل في مجال التوليد وأمراض النساء من أجل ضمان صحة المرأة».

وأردفت: «يتبنى فريقنا الطبي معالجة مجموعة واسعة من الأمراض النسائية التي يتم تشخيصها ومعالجتها باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لقسم صحة المرأة 32 سريراً، ويمتاز بتوافر الغرف الخاصة من أجل زيادة الشعور بالراحة والخصوصية للمرضى المقيمين».

تجدر الإشارة إلى أن قسم النساء والتوليد في مستشفى العين يجري نحو 2500 ولادة سنوياً، إلى جانب خدمات التشخيص والعمليات الجراحية بالمناظير لمشكلات الأمراض النسائية.