شرطة دبي تشارك في معرض المدارس والعناية بالطفل

المصدر: دبي - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في معرض المدارس والعناية بالطفل، الذي نظمته شركة جروفي للفعاليات، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى الشريك الدولي أندرسون للتعليم، والذي أقيم في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري في قاعة المكتوم، يومي 11-12 يناير 2019.وافتتح المعرض د. عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يرافقه اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعدد من الضباط والحضور والمشاركين في المعرض.

وقام د. عبد الله محمد الكرم والوفد المرافق له، بزيارة جناح شرطة دبي، واطلع على أهم الخدمات التي تقدمها شرطة دبي في الجانب التعليمي والاجتماعي.