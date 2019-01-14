«أم القيوين الخيرية» توفد 131 شخصاً لأداء العمرة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

قال عيسى بلحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية إن الجمعية وضعت خططاً مستقبلية لمشاريعها الإنسانية، التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، وقد أوفدت بتوجيهات من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مطلع عام «التسامح» 131 شخصاً لأداء العمرة، بقيمة 250 ألف درهم.

إلى ذلك، صرفت الجمعية خلال «عام زايد» 13 مليون درهم مساعدات للأسر المتعففة، ضمن سلسلة المساعدات، التي تقدمها الجمعية، منها مليون درهم لتسديد مديونية الطلبة وتخصيص 500 ألف درهم مساعدات لكيرلا بعد الفيضانات التي اجتاحتها، وتوفير مركبة نقل لكبار المواطنين ومجلس لهم، إضافة إلى الحملات والمبادرات الخيرية التي تم إطلاقها وتعود بالفائدة على العائلات المحتاجة وشريحة الأيتام في الإمارة وتضمنت، الزكاة السنوية والزكاة المقطوعة ومشروع تيسير الحج والعمرة ومساعدات الرسوم الدراسية لطلاب المدارس والمساعدات الشهرية والمساعدات العلاجية، وتوفير الأجهزة الإلكترونية شهرياً بما يقدر بـ 200 ألف درهم.

مبيناً أنه خلال سبتمبر الماضي تم توصيل التيار الكهربائي لـ 8 من الأرامل والمطلقات بتكلفة 260 ألف درهم، كما تم وضع خطط لعام التسامح خلال رصد احتياجات الأسر المتعففة ودعمها، إضافة إلى البرامج والفعاليات التي سوف يتم تنظيمها.