إصدار العدد الخامس من سلسلة «الاضطرابات الوراثية»

المصدر: دبي- البيان

أصدر المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الإصدار الخامس من سلسلة الاضطرابات الوراثية في العالم العربي (المملكة العربية السعودية)، حيث يقدم الكتاب نظرة عامة على الخدمات الوراثية الطبية في السعودية، والاضطرابات المندلية.

وأكد الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية أن توثيق الاضطرابات الوراثية والطفرات الجينية لدى السكان العرب هو إحدى المهام الرئيسية الذي يقوم بها المركز.

من جانبه أعرب عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن امتنانه وشكره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبي، راعي الجائزة، لدعمه وتشجيعه لأنشطة الجائزة والمركز العربي.