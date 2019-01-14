عمار النعيمي يوجّه بتخصيص 270 ألف درهم للمشاركين في العرس الجماعي

المصدر: عجمان - البيان

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بتخصيص 270 ألف درهم كمكرمة ودعم من سموه للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي الذي سيقام بإمارة عجمان في قاعة البيت متوحد يوم غد.

وثمنت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مكرمة سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي بتخصيص دعم مالي للمواطنين المقبلين على الزواج وممن يشاركون في حفل الزفاف الجماعي، إذ سيتم تكريم كل عريس مشارك فيه.

دعم

وأكدت أن مكرمة ولي عهد عجمان تدلّ على حرصه ودعمه المستمر للمجتمع وأفراده، مشيرةً إلى أن سموه يحرص أيضاً على بناء أسر إماراتية متماسكة سعيدة تعيش ضمن مقومات الحياة الكريمة على أرض وطن الخير والتسامح والكرم والجود الإمارات.

وأضافت أن إقامة العرس الجماعي لـ54 عريساً مواطناً برعاية ودعم من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، تدّل على عطاء وروح وطنية ماضية بكل ثبات لإسعاد شباب الوطن ونواة مستقبله الزاهر، من خلال بناء أُسر مواطنة متماسكة قادرة على مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولتنا الغالية الإمارات، من خلال خلق استقرار اجتماعي وحياة كريمة للجميع.