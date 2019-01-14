8156 حملة تفتيشية في دبا الفجيرة خلال 2018

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن تطبيق حزمة من الإجراءات الرقابية التي تنفذها إدارة الخدمات العامة والبيئة لمنع عمليات البيع العشوائية للمواد الغذائية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، موضحاً أن إدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة نفذت خلال العام الماضي 8156 حملة تفتيشية استهدفت جميع محلات وأسواق منطقة دبا، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية المعمول بها.

وعليه تم إغلاق 13 محلاً وتوجيه 894 إنذاراً للمخالفين وتحرير 1186 مخالفة وتم مصادرة 4 أطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية.وركزت الحملات التفتيشية جهودها الرقابية على سيارات توزيع مواد غذائية واستهلاكية وأجهزة إلكترونية بواقع 454 سيارة، تم من خلالها تحرير 219 مخالفة.