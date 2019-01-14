738 متسابقة في الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تقدمت 738 متسابقة في منافسات الاختبارات التمهيدية للإناث في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في الدورة الـ19، في مقر مركز بيت السركال لتحفيظ القرآن الكريم.

وأوضح أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لها: «أن عدد المشاركين في الدورة الحالية بلغ 1420 مشاركاً ومشاركة من 58 جنسية، فيما أقيمت اختبارات الإناث على مدى 4 أيام، وبلغ عدد المشاركات 738 متسابقة، يمثلن دولاً عربية وأجنبية، في ظل تنافس قوي خلاق ومتميز بهدف تحقيق نتائج عالية للتأهل إلى النهائيات وإحراز المراكز المتقدمة، وفق أفضل المعايير والآليات المتبعة عالمياً، حيث شكلت الجائزة لجنة تحكيم متخصصة تتكون من 6 لجان بعضوية 12 محكّمة».

وأثنى أحمد سبيعان على إقبال المرأة للمشاركة بالجائزة، حيث تفوقن على الذكور من ناحية الأعداد المشاركة، مبينا أن اللجنة المنظمة للجائزة حرصت على إشراك المرأة في كافة مسابقاتها القرآنية الثماني، فضلاً عن تخصيص مسابقة للمرأة الإماراتية باسم المسابقة النسائية للقرآن الكريم والتي ينبثق منها فرعا الدور المكنونة والأمهات.

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقاً من رؤية وأهداف الجائزة بالاهتمام بالعنصر النسائي، ودعم المرأة في كافة المجالات، ترجمة لرؤية قيادة الدولة الحكيمة بتمكين المرأة وتحقيق أعلى المراكز الريادية لها، مثمناً الجهود التي تبذلها عضوات اللجنة المنظمة في تنظيم الاختبارات التمهيدية وإخراجها بشكل متميز كما هو مطلوب، وإنجاح فعاليات هذا الحدث القرآني.