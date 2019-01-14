«استشاري الشارقة» يطلع على مشاريع ومهام دائرة الأوقاف

المصدر: الشارقة - البيان

اطلعت لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مهام وآليات عمل دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والمشروعات الوقفية ضمن منظومة أعمالها ودور الدائرة في تشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ سنة الوقف في المجتمع.

ضمّ وفد لجنة المرافق العامة الزائرة لدائرة الأوقاف كلاً من عبدالله مطر الكتبي رئيس اللجنة، والأعضاء أحمد الجراح والدكتور خليفة بن دلموك وسعيد معضد بن هويدن وعبدالله سبيعان، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وإسلام الشيوي، إعلامي.

وكان في استقبالهم طالب إبراهيم المري المدير العام للدائرة ومعاونوه من رؤساء الأقسام وموظفي الدائرة، وشرح لهم جهود الدائرة في تعزيز العمل على تنمية الوقف في إمارة الشارقة.