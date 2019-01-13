محمد بن زايد يستقبل رئيس أنغولا ويبحث معه علاقات الصداقة

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الذي يزور البلاد لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وبحث سموه ورئيس انغولا خلال اللقاء ــ الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين..

وأشاد الرئيس الأنغولي بأهمية فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لاستقطابه نخبة من خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة بهدف مناقشة الفرص العالمية التي يمكن أن تنتج عن تقارب القطاعات بجانب تسليط الضوء على مستقبل الطاقة والمياه والتحديات التي تواجههما.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومن جانب جمهورية أنغولا معالي مانويل دومينغوس أوغوستو وزير الشؤون الخارجية ومعالي أوغوستوس دي سوزارتشير مانغويرا وزير المالية ومعالي ايدلتروس كوستا وزير دولة وسعادة خوسيه أندرادي دي ليموس سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة.