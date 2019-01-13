توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا وغائما شرقا إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 16 - 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والخليج العربي يكون متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:23 والمد الثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 12:07 الثاني عند الساعة 23:53 .

والموج في بحر عمان متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 الثاني عند الساعة 02:58، والجزر الأول عند الساعة 09:48 والثاني عند 20:27 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 15 75 35

دبي 30 17 75 30

الشارقة 29 13 80 35

عجمان 28 14 80 40

أم القيوين 28 14 75 35

رأس الخيمة 27 15 80 35

الفجيرة 26 19 70 40

العين 28 12 85 35

ليوا 27 11 85 40

الرويس 28 16 80 35

السلع 27 15 85 40

دلما 24 16 80 45

طنب الكبرى 25 17 80 45

طنب الصغرى 25 17 80 45

أبو موسى 25 17 80 45