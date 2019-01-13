منى المري تفتتح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2019

المصدر: وام

افتتحت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم فعاليات الدورة 22 من "معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية" بدبي الذي يعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة والأكثر مشاركة من الشركات العاملة في قطاع الطباعة واللوحات الإعلانية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يحرص العارضون من مختلف أنحاء العالم على ان يكونوا جزءاً من سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل قيمتها إلى 35,1 مليار دولار.

وتفقّدت جانباً من المعروضات التي تصدّرها أحد أكبر البوسترات المطبوعة في العالم؛ لصورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطول سبعة أمتار وعرض سبعة أمتار في لفتة تقدير للقائد المُلهم الذي أمضى 50 عاماً في إسعاد شعبه، وتم إنجاز هذا البوستر بالتعاون بين شركة "إبسون" ومنظمي الحدث.

وأكدت منى المرّي أهمية قطاع الطباعة وقالت إن القطاع يعد بمثابة مِرآة للحركة الاقتصادية حيث يرتبط لاسيما في الشق الخاص بالأنشطة الدعائية بمدى الحركة الإيجابية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، منوهة بأن التوقعات بنمو السوق خلال السنوات الثلاث القادمة يعكس مدى الثقة في نمو حجم قطاعات الأعمال في المنطقة خلال تلك الفترة في ضوء التوجهات التنموية القوية التي تتصدرها المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كذلك مع تواصل عمليات البناء والتنمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

واستعرضت نخبة من أبرز شركات القطاع - مثل "كانون الشرق الأوسط"، و"إبسون"، و"فليكس أوروبا"، و"بلو راين"، و"بروذر إنترناشيونال"، و"أو كيه واي" وغيرها - أحدث التقنيات في عالم الطباعة واللوحات الإعلانية.

وتقدر قيمة قطاع الطباعة واللوحات الإعلانية في دولة الإمارات وباقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 35,1 مليار دولار أمريكي في عام 2017 فيما تتوقع مؤسسة "سميثرز بيرا" أن تشهد سوق الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سنوياً بنسبة 9% عبر مختلف القطاعات، وأن تصل قيمتها إلى 54 مليار دولار بحلول عام 2022.

وخلال الافتتاح، قال عبد الرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة شركة "إنترناشيونال إكسبو كونسلتس": "دأبنا خلال العقدين الماضيين على الترويج لقطاع الطباعة واللوحات الإعلانية كبيرة الحجم في هذه المنطقة. وقد تعاونا تقريباً مع جميع العلامات التجارية في العالم - الكبيرة منها والصغيرة - لحفز تنافسية هذه السوق أسوةً ببقية أنحاء العالم. ونحن فخورون بالمكانة التي حققها المعرض اليوم، وبمساهمتنا في نمو هذا القطاع. ونلتزم مستقبلاً بمواكبة احتياجات مستخدمينا النهائيين، والحفاظ على السمعة الطيبة للمعرض وثقة قطاع الطباعة المحلي به".

ومن العلامات التجارية الأخرى المشاركة في "معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية بدبي" هذا العام "إيه دي إس لمواد الإعلان"، و"الدانوب"، و"الشبك للتجارة العامة"، و"التركيز لتجارة الأدوات المكتبية"، و"امزان للنيون"، و"ديزيرت ساين"، و"جرافيك انترناشيونال"، و"هيليوزيد أوسي"، و"ماجيك للتجارة"، و"أورافول"، و"برايم فيرست"، و"برايم ساين"، و"ستارفلكس"، و"سترينجز انترناشيونال"، و"يونيفول"، و"وورلد وايد ديجيتال".

ويشكل المعرض وجهة فريدة تلبي احتياجات الجهات المعنية بهذه الصناعة من اللافتات واللوحات الطباعية كبيرة الحجم، ويجمع الحدث تحت مظلته أبرز اللاعبين في هذا القطاع مع استقطابه مئات العارضين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم لاستعراض الابتكارات المتطورة في مجال الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية، والطباعة على المنسوجات، ولافتات قطاع البيع بالتجزئة، ولوحات العرض العاملة بتقنية الديودات المضيئة LED، وغيرها من التقنيات المختلفة في مجال اللافتات.

ويُشكِّل معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية منصة شاملة تتيح للزوار والعارضين التفاعل مع صانعي اللوحات الإعلانية، والعاملين في قطاعي الإنتاج والطباعة، والمهندسين المعماريين، والوكالات الإعلامية، ومطوري العقارات، ومستشاري العلامات التجارية وغيرهم. ويضم جدول أعمال هذه الدورة مجموعة متنوعة من الفعاليات مثل "حائط الشهرة"، وعروض تجليد السيارات، بالإضافة إلى ندوة حوارية يشارك فيها عدد من أبرز خبراء القطاع تحت شعار "سلسلة المعرفة 2019".